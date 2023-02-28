أعلنت وكالة الفضاء اليابانية اليوم الثلاثاء، ترشيح موظف بالبنك الدولي وإخصائية جراحة ليكونا رائدي فضاء في أول عملية توظيف من جانبها منذ أكثر من 13 عاما، حسبما أفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وقالت الوكالة إن ماكوتو سوا (46 عاما) المتخصص في إدارة مخاطر الكوارث بالبنك الدولي، وأيو يونيدا (28 عاما) إخصائية الجراحة بالمركز الطبي لجمعية الصليب الأحمر الياباني، سينضمان إلى وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاسكا) على سبيل التدريب لمدة عامين .

يشار إلى أن يونيدا، أصغر المرشحين سنا على الإطلاق، ستصبح ثالث رائدة فضاء في وكالة (جاكسا)، بعد شياكي موكاي وناوكو يامازاكي أول رائدتي فضاء يابانيتين، في حين سيصبح سوا أكبر المرشحين الذين وقع عليهم الاختيار.

وقال سوا في مؤتمر صحفي في طوكيو عبر شبكة الإنترنت من واشنطن: "غمرني إحساس كبير بالمسؤولية" لدى إبلاغي بالترشيح.

وقالت يونيدا: "غمرني شعور بالسعادة والمسؤولية والواجب ... إنني متشوقة لرؤية الأرض من القمر أثناء الكسوف."

وسبق لسوا العمل في برنامج المتطوعين في التعاون الياباني بالخارج في دولة رواندا والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في حين تخرجت يونيدا من كلية الطب بجامعة طوكيو عام 2019