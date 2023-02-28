العثور على جثة شاب مجهول الهوية في شبين القناطر بالقليوبية

عثر أهالي قرية القشيش، التابعة لدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، على جثة شاب مجهول الهوية إثر تناول جرعة زائدة من المخدرات.



تم نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بالاستعلام عن أهلية المتوفى.



كما أمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بتلقيه بلاغا من أهالى قرية القشيش التابعة لدائرة المركز، بالعثور على جثة شاب في شارع بالقرية متوفى إثر تناول جرعة زائدة من المخدرات.



وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب مجهول الهوية، وتوفي إثر تناوله جرعة زائدة من المخدرات.



تم نقل الجثة لمستشفى الشاملة بشبين القناطر تحت تصرف النيابة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.