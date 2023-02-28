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مباحثات أمريكية أوكرانية لدفع جهود المساعدات

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 3:27 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 3:27 ص

التقت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الثلاثاء مع وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو، وأشادت بعمله في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الأوكراني والحفاظ على التركيز على الإصلاحات الاقتصادية وسط العمليات العسكرية الروسية.
وأكدت يلين أثناء زيارتها لكييف - وفق بيان على موقع وزارة الخزانة الأمريكية - مجددًا أن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا لا يزال ثابتا ورحبت بإجراءات الحكومة الأوكرانية لحماية المساعدة الاقتصادية الأمريكية.
كما أعربت يلين عن دعمها لإنشاء منصة تنسيق الجهات المانحة متعددة الوكالات لأوكرانيا لمساعدة أوكرانيا، جنبًا إلى جنب مع شركائها الدوليين، على التعافي على المدى القريب واحتياجات إعادة الإعمار في المستقبل.
وكررت يلين دعمها لبرنامج صندوق النقد الدولي الممول بالكامل والمشروط بشكل مناسب بحلول نهاية مارس 2023.

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