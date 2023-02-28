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رئيس شركة جازبروم الروسية يزور إيران اليوم

أليكسي ميللر رئيس شركة جازبروم الروسية
أليكسي ميللر رئيس شركة جازبروم الروسية
طهران - د ب ا
نشر في: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 12:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 12:25 م

أعلنت السفارة الإيرانية في موسكو، أن أليكسي ميللر رئيس شركة جازبروم الروسية، سيقوم بزيارة إلى طهران اليوم الثلاثاء، للقاء كبار المسؤولين والمدراء في قطاع النفط والغاز الإيراني، ومناقشة مستقبل التعاون الثنائي.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، أن السفارة الإيرانية قالت في بيان أصدرته أمس الاثنين عشية هذه الزيارة، "عقد اليكسي ميللر رئيس شركة جازبروم لقاء عمل مع السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي، لبحث التعاون في قطاع الطاقة، خاصة في مجال الغاز".

وأضاف البيان "بحث الطرفان في هذا الاجتماع التعاون الثنائي في مجال النفط والغاز في إطار الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع والاجتماعات السابقة".

من جانبه، أعلن رئيس شركة جازبروم استعداد الشركة لمواصلة مفاوضات الطاقة مع المسؤولين الإيرانيين، معتبرا التحديات القائمة في سوق الطاقة الأوروبية بأنها ناتجة عن القرارات الخاطئة الصادرة عن مفوضية الطاقة الأوروبية.


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