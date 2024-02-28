مديرية عمل الشرقية تتابع تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين بمكاتب العمل التابعة لها بالمحافظة

نظمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية، جولة ميدانية لتفقد مكتب عمل مشتول السوق التابع للمديرية، للإطمئنان على سير العمل ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين، ومناقشة بعض معوقات العمل ووضع السبل لحلها، وذلك ضمن جهود المديرية فى متابعة سير العمل داخل مكاتبها التابعة المنتشرة فى أرجاء المحافظة ، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين .

وجاء ذلك وفق منظومات العمل التي أنشأتها الوزارة لتسهيل على المواطنين، وتحقيق الخطة السنوية الموضوعة للعام 2023 -2024، واستيفاء كافة بنودها، من متابعة تطبيق أحكام القانون داخل المنشآت العاملة داخل المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقال أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الزيارة تأتى بأهمية تفعيل دور الأجهزة التابعة لها فى القيام بالمهام المنوطة بها فى خدمة المواطنين فيما يخص أعمال الوزارة من التشغيل والتفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وعلاقات العمل وغيرها من الخدمات، ومتابعة سير العمل داخلها وتحديد المعوقات التى تواجه سير العمل وحلها.

وأضاف عبد الهادي جرى خلال الجولة تقديم شرح تفصيلي عن الأنشطة التي يقدمها المكتب، والإجراءات المتبعة في القيام بمهامه في خدمة المواطنين.