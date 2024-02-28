 المتحدثة باسم المعارض الروسي الراحل نافالني تعلن دفنه في موسكو بعد غد - بوابة الشروق
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المتحدثة باسم المعارض الروسي الراحل نافالني تعلن دفنه في موسكو بعد غد

د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 2:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 2:09 م


من المقرر أن يتم دفن المعارض الروسى الراحل أليكسي نافالني، الذي توفي في معسكر اعتقال روسي يوم 16 فبراير الجاري، في موسكو بعد غد الجمعة، حسبما كتبت المتحدثة باسمه فى منشور على موقع "إكس" (تويتر سابقا).

وغردت المتحدثة أنه ستكون هناك أولا مراسم جنازة، في كنيسة بمنطقة "مارجينو" بجنوب شرق البلاد، يعقبها الدفن في مقبرة قريبة.

وسعت والدة نافالني وأنصاره مع السلطات الروسية للحصول على جثمانه، ثم السماح لهم بدفنه في موسكو.

وحمَّلِ زعماء غربيون، بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الروسي، فلايمير بوتين المسئولية عن وفاة نافالني.


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