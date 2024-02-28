باحثة: للصيام دور فعال في حماية الذاكرة من الضعف للسيدات بعد انقطاع الطمث

عمر فارس:

قالت الدكتورة آيات فرغلي، باحثة بقسم الزيوت والدهون بمعهد الصناعات الغذائية والتغذية، إن ضعف الذاكرة يعتبر من أبرز المشاكل والظواهر الشائعة في الوقت الراهن، وضعف الذاكرة أو النسيان أو عدم التركيز هي مرادفات لمعنى واحد وهو أحد أشكال فقدان الذكريات مثل نسيان بعض أسماء الأشخاص أو الأماكن أو حتى أماكن تواجد بعض الأغراض الشخصية.

وأضافت فرغلي خلال مقالة بحثية، أنه هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى انتشار ظاهرة ضعف الذاكرة والتي من أهمها على سبيل المثال لا الحصر تقدم العمر والعوامل الوراثية وزيادة الدهون في الجسم والأمراض التي تؤثر علي الدماغ، وفيما يخص زيادة الدهون في الجسم فإنها تعمل أيضا على انخفاض تدفق الدم إلى المخ والذي بدورة يؤدي إلى ضعف الذاكرة.

وأشارت إلى أن الشاهد أن للصيام دور مؤثر في حماية الدماغ وتحسين مستويات الدهون والجلكوز في الجسم لانخفاض معدل تناول الغذاء، كما أن للصيام دور فعال في حماية الذاكرة من الضعف لدي السيدات بعد انقطاع الطمث الذي يؤثر على الذاكرة مع الوقت وذلك لمنعه بعض أمراض التمثيل الغذائي في هذه المرحلة من العمر.

ونوه إلى التمعن في عالم الأبحاث العلمية والدراسات يتضح لنا وجود علاقة عكسية بين الذاكرة ومستوي الأنسولين في الدم بمعني أن مستوي الأنسولين المنخفض يحسن من كفاءة الذاكرة، ومن الجدير بالذكر أن الصيام يساهم في انخفاض معدل تدهور الخلايا العصبية المصاحبة لتقدم العمر وهذا التدهور يؤدي إلى العرضة لأمراض المخ مثل مرض الشلل الرعاش والزهايمر.

وذكرت أنه من الفوائد العظيمة للصيام أن له قدرة كبيرة علي تحفيز انتاج خلايا عصبية جديدة وزيادة القدرة العقلية والادراكية بشكل ملحوظ، حيث أكدت الأبحاث والدراسات في هذا المجال أن الصيام يساعد الجسم علي التخلص من السموم المتراكمة في الخلايا والجزيئات التالفة التي تؤدي للاصابة بالأمراض العصبية.

وأكد أن المتخصصين أكدوا أن الصيام له دورفي زيادة البروتين المعروف ب BAG3 الذي يساهم في رفع كفاءة التنظيف الخلوي الذاتي للخلايا العصبية من بروتين تاو السام وبالتالي يمنع تلف هذه الخلايا.