دياموند أوف شور دريلينج تسجل خسائر خلال الربع الأخير

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أعلنت شركة خدمات الحفر الأمريكية دياموند أوف شور دريلينج مساء أمس تسجيل خسائر صافية بقيمة 70ر145 مليون دولار بما يعادل 42ر1 دولار للسهم خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقابل خسائر صافية بقيمة 02ر145 مليون دولار بما يعادل حوالي 42ر1 دولار للسهم خلال الربع الثالث.

في الوقت نفسه بلغت إيرادات الشركة التي تقدم خدمات الحفر لشركات النفط والغاز الطبيعي في مختلف أنحاء العالم، حوالي 64ر297 مليون دولار خلال الربع الأخير، بعد تسجيل إيرادات بقيمة 96ر244 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي.

كان المحللون يتوقعون تحقيق الشركة أرباح تعادل 12ر0 دولارا للسهم الواحد وإيرادات بقيمة 291 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي.