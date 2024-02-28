تجديد حبس 3 متهمين لتزويرهم محررات رسمية بمطبعة بعابدين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص "بينهم عربي"، لاتهامهم في تزوير المحررات الرسمية داخل مطبعة بمنطقة عابدين، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وبينت التحقيقات أن القوات الأمنية بالقاهرة ألقت القبض على 3 متهمين بينهم شخص يحمل جنسية عربية، بعد أن أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بتكوينهم تشكيل عصابي بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية، متخذين من إحدى المطابع بدائرة قسم شرطة عابدين مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعُثر بحوزة أحد المتهمين على (عدد من الكارنيهات "مزورة" باسم وصورة أحد المتهمين بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات – عدد من الأكلاشيهات – جهاز كمبيوتر خاص بالمطبعة) وبالفحص تبين قيام أحد المتهمين بالاتفاق مع مالك المطبعة على شراكته دون علمه بنشاطه الإجرامي.

وبمناقشة المتهم اعترف بممارسة نشاطه الإجرامي المشار إليه والتحصل على المضبوطات من (مطبعة للدعاية والإعلان - كائنة بالجيزة) تم ضبط "مالك المطبعة"، وعثر بحوزته على (2 سخان – 2 كرتونة خام طباعة - جهاز طباعة - جهاز كمبيوتر - شاشة بداخلها وحدة تخزين)، وبمواجهته اعترف بقيامه بتزوير الأوراق والمستندات المضبوطة.