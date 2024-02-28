إصابة 11 شخصا إثر حادث تصادم بالطريق الصحراوي في البحيرة

أصيب 11 شخصًا بجروح وكسور وكدمات في أنحاء متفرقة بالجسم؛ جراء اصطدام ميكروباص يحمل عمالًا بالرصيف على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي في الكيلو 47 بمدينة النوبارية في محافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة النوبارية يفيد بوقوع اصطدام ميكروباص بالكيلو 47 بمدينة النوبارية، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادثة.

وبالفحص، تبين إصابة رضوى. ع. م، (18 عامًا)، وتعاني من كدمات في جسمها، وأمل. أ.ع، (47 عامًا)، وتعاني من كدمات في جسمها، وأحلام. ص. ع، (21 عامًا)، وتعاني من كدمات في جسمها، وحبيبة. م. أ (19 عامًا)، وتشتبه في إصابتها بارتجاج، وجنى .س. أ، (14 عامًا)، وتعاني من كدمات في جسمها، وشمس. ح. م، (19 عامًا)، وتعاني من جرح خطير في ساقها اليمنى، وكرم. م. م، (20 عامًا)، وتشتبه في إصابته بارتجاج، وحسن. إ. م، (41 عامًا) وتعاني من جرح خطير في ذراعه اليمنى، ومريم. م. س، (28 عامًا)، وتشتبه في إصابتها بكسر في ذراعها اليمنى، وهالة. ع. أ، (53 عامًا)ـ وتعاني من كدمات في جسمها، وإلهام. ح. إ، ( 17 عامًا).

ونقل المصابون إلى مستشفى النوبارية؛ لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.