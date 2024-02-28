 مصدر قيادي بالقسام يروي تفاصيل المعارك في حي الزيتون: كبّدنا الاحتلال خسائر فادحة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصدر قيادي بالقسام يروي تفاصيل المعارك في حي الزيتون: كبّدنا الاحتلال خسائر فادحة

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 7:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 7:32 م

تحدث مصدر قيادي بكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن تطورات المعارك مع جيش الاحتلال في حي الزيتون شمالي قطاع غزة.

وقال المصدر في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة، إن الكتائب تدير المعركة بحي الزيتون بكل قوة واقتدار، وتوقع خسائر فادحة في آليات وضباط وجنود الاحتلال.

وأضاف أن المعركة بحي الزيتون كانت متوقعة وفقا لمعلومات ووثائق استخبارية سيطرت المقاومة عليها من الاحتلال.

وأشار إلى أن تحليل الوثائق مكنهم من تحديد الأهداف والمسالك المتوقعة لعملية الاحتلال بحي الزيتون، موضحًا أن خسائر الاحتلال في حي الزيتون كبيرة ولا تزال المعركة جارية خلف وعلى خط التماس معه.

واحتدمت المعارك في الساعات الأخيرة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في حي الزيتون، فيما اعترف جيش الاحتلال بسقوط قتلى وجرحى في صفوفه.

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