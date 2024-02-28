إصابة 3 مجندين وأمين شرطة إثر انقلاب سيارة في بورسعيد

أصيب 3 مجندين وأمين شرطة، اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب سيارة شرطة غرب بورسعيد.

وتلقى اللواء مازن صبري، مدير الأمن بمحافظة بورسعيد، إخطار من إدارة شرطة النجدة، يفيد بإصابة ثلاثة مجندين وأمين شرطة من قوات خدمات المأموريات، وذلك إثر انقلاب سيارة بوكس شرطة ربع نقل بالقرب من المطار طريق دمياط بنطاق حي غرب بورسعيد، بسبب السرعة الزائدة وفقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة، واختلال توازن السيارة وانقلابها.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين "حسام. ح، 42 سنة أمين شرطة، ومحمد. ش، 22 سنة، ومحمود.ع، 24 سنة مجند شرطة"، لمستشفى السلام لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة حي الزهور.