 محافظ دمياط تترأس اجتماعا لمتابعة تطورات مشروع توسعة الطريق الدولي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ دمياط تترأس اجتماعا لمتابعة تطورات مشروع توسعة الطريق الدولي

حلمي ياسين
نشر في: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 4:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 4:21 م

ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعا لمتابعة آخر التطورات بمشروع توسعة الطريق الدولي، وذلك بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، وممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري.

وأوضح بيان أصدرته محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، أنها اطلعت على الموقف الخاص بالمشروع الذي يتضمن إضافة حارتين بالرصف الخرساني خدمة للشاحنات، حيث يعد من المشروعات الكبرى التي تنفذها الهيئة للربط بين محور 30 يونيو وحتى السلوم، كما اطلعت على الموقف التنفيذي للمشروع داخل المحافظة، حيث تم تنفيذ 50 كيلو متر.

وأكدت الدكتورة منال عوض، ضرورة التنسيق بين محافظة دمياط والهيئة لتلافي أية عقبات قد تطرأ والتنفيذ وفقا للجدول الزمني المحدد.


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