عصام عبد الفتاح: يجب محاسبة صاحب اختيار الخبير الأجنبي لإدارة لجنة الحكام

قال عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري السابق، إن محاضرات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مع الحكام، أحيانًا تتطلب التنبيه عليهم احتساب أخطاء غير صحيحة لتهدئة الأجواء داخل أرضية الملعب.

وتابع عبدالفتاح في تصريحات تليفزيونية: "نمتلك حكاما على أعلى مستوى، ولكن الظروف في مصر صعبة، بسبب كمية الضغوطات على الحكام".

وأضاف: "من العيب أن نختار خبيرًا تحكيميًا أجنبيًا، لم يتولي أي منصب في بلده، ولن أعود إلى لجنة التحكيم المصرية مرة أخري".

واختتم: "لو أنا مسؤول في الدولة لابد أن يتم محاسبة هؤلاء الأشخاص الذين قاموا باختيار الخبير الأجنبي، البعيد كل البعد عن تطور التحكيم، ويجب إعطاء الفرصة لدي خبراء التحكيم المصري، واختيار مستشارين لتواجد عنصر مصري يساعد المنظومة".