يوروبول تعلن عن اتخاذ إجراءات شاملة ضد شبكة لغسل الأموال

اتخذ محققون من إيطاليا ولاتفيا وليتوانيا إجراءات ضد شبكة لغسل الأموال واعتقلوا 18 شخصا في عملية مشتركة، حسبما اعلنت وكالة تطبيق القانون الأوروبية "يوروبول" في لاهاي اليوم الأربعاء.

وتردد أن الهدف الرئيسي للعملية كان مؤسسة مالية في ليتوانيا، تم إنشاؤها بواسطة عصابة إجرامية منظمة من إيطاليا.

وقالت يوروبول "منذ عام 2017، تم غسل ما يقدر بنحو 2 مليار يورو (1ر2 مليار دولار) بواسطة اثنين من المشتبه بهم الرئيسيين عبر شبكة عالمية من الشركات الوهمية. وعرض المشتبه بهما، واللذان تم اعتقالها، غسل الأموال على الإنترنت كخدمة للمجرمين".

ووفقا ليوروبول، استغل آلاف المجرمين الخدمة لمساعدتهم في تقنين الأموال التي تم الحصول عليها عبر الجريمة. وشملت هذه الأموال، أموالا تم الحصول عليها من خلال التهرب الضريبي والاحتيال والجرائم الإلكترونية وتهريب المخدرات.

وقالت السلطات إنه تم اعتقال مشتبه به آخر في إيطاليا تردد أنه قام بتحويل 15 مليون يورو، تم اختلاسها من الاموال العام من خلال نظام العصابة.

وشن نحو 250 محققا أمس الثلاثاء حملات مداهمة في الدول الثلاث. وتم تفتيش 55 مبنى ومصادرة أكثر من 5ر11 مليون يورو.