قالت شركة كازينو الفرنسية لبيع المواد الغذائية بالتجزئة اليوم الأربعاء إنها سجلت خسارة صافية قدرها 2.6 مليار يورو (2.8 مليار دولار) في عام 2023 من العمليات المستمرة في اسهم المجموعة، مقارنة بخسارة قدرها 185 مليون يورو في العام السابق.

وتعكس هذه الخسائر بشكل ملحوظ الزيادة في النفقات المالية وانخفاض القيمة الإسمية لشركتي مونوبري فرانبريكس التابعة لشركة كازينو ذات الصلة بخطة العمل الجديدة لشهر نوفمبر 2023.

وبلغت خسارة السهم من العمليات المستمرة 17ر24 يورو مقارنة بخسارة قدرها 15ر2 يورو في العام السابق. وبلغت الخسارة الصافية الأساسية، لسهم المجموعة، 45ر1 مليار يورو مقارنة بخسارة قدرها 323 مليون يورو في العام السابق.

وبلغت الخسارة الأساسية للسهم 93ر13 يورو مقارنة بخسارة قدرها 42ر3 يورو في العام السابق.

وانخفض إجمالي الإيرادات المالية لعام 2023 إلى 05ر9 مليار يورو مقارنة بـ 65ر9 مليار يورو في العام الماضي.

وبلغ صافي المبيعات المعززة 9 مليار يورو في عام 2023، بانخفاض بنسبة 7ر3٪ على أساس نفس المتجر، أو بانخفاض بنسبة 2ر3٪ على أساس عضوي، وانخفاض بنسبة 7ر4٪ كما أُعلن.