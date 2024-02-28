ألبانيا تتضامن مع أوكرانيا في معركتها ضد روسيا

وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى ألبانيا للمشاركة في مؤتمر حول الأمن، من المتوقع أن يبحث تقديم المساعدة لأوكرانيا.

وأعلن وزير الخارجية الألباني إيغلي حسني، يوم الثلاثاء، عن وصول زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن بلاده "تتضامن مع أوكرانيا في معركتها البطولية ضد روسيا"، حسب تعبيره.

وتستضيف ألبانيا قمة لدول جنوب شرقي أوروبا، تم كذلك توجيه دعوة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحضورها.



ومن المتوقع أن تبحث القمة زيادة الدعم لأوكرانيا. وتأمل ألبانيا كذلك في أن تستطيع من خلالها تعزيز العلاقات مع جيرانها الأوروبيين.

وكان الرئيس الأوكراني قد زار العديد من الدول في الأسابيع الأخيرة لحشد الدعم لبلاده، حيث تعاني القوات المسلحة الأوكرانية من نقص في الذخيرة والأسلحة، في مواجهة تقدم القوات الروسية على الأرض.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة لألبانيا، التي تعتبر عضوا في الناتو منذ عام 2009، وتقدم دعما عسكريا لأوكرانيا وتستقبل اللاجئين الأوكرانيين.

وأشاد بلينكن أثناء زيارته بإرسال ألبانيا للذخيرة والأسلحة والعربات المدرعة إلى أوكرانيا.