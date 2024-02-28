فتح: على حماس تحديد موقفها من الحكومة الجديدة إن لم تكن فصائلية

قال المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية عبد الفتاح دولة، إنَّ المعوقات التي يمكن أن تعيق أي حكومة لا تزال موجودة، وذلك في أعقاب استقالة حكومة محمد أشتية.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «الحدث»، الأربعاء، أن القيادة الفلسطينية تعمل على تذليل أي عقبات، وتوفير الأرضية المناسبة للإعلان عن الحكومة الجديدة سواء بالشخص الذي سيُكلف برئاستها أو من سيكونون أعضاء بها.

وأوضح أن الأمر لا يتعلق بالأشخاص بقدر ما يتعلق بالقضايا التي تُسهِّل عمل هذه الحكومة، مشدِّدًا على أن وجود حكومة يمكنها إدارة الحالة الفلسطينية في المرحلة الراهنة الصعبة وأن تتمكن من العمل في كل فلسطين بما فيها قطاع غزة، وتعيد الإعمار فيجب أن يسمح المجال لها بذلك.

ونوه بأن المجال يكون متاحًا عندما يتوقف الاحتلال وينسحب من قطاع غزة، لتتمكن الحكومة من العمل، مفيدًا بأن هذه الحكومة إن لم تكن فصائلية فمن الضروري أن يكون هناك حديث داخلي حول كيفية تعامل حركة حماس مع الحكومة.

ولفت إلى أنّ هذا الملف سيكون على أجندة المباحثات التي ستجمع بين حركتي حماس وفتح والمقررة غدًا الخميس في العاصمة الروسية موسكو.