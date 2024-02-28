وزير الخارجية الأمريكي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الإماراتي

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اتصالا هاتفيا، اليوم الأربعاء، مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وشكره على المساعدات الإنسانية السخية التي قدمتها الإمارات لسكان غزة.

وأكد أهمية الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في غزة بشكل طارئ وتجنب اتساع رقعة النزاع.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه.

وشدد الوزير بلينكن، بحسب البيان، التزام الولايات المتحدة المتواصل بتحقيق السلام الدائم من خلال إقامة دولة فلسطينية مع ضمانات أمنية لإسرائيل.

وناقش الوزيران، أهمية إنهاء الصراع في السودان دون وقوع مزيد من الأضرار واسعة النطاق في صفوف المدنيين.

وأكدا الالتزام المشترك بتحقيق المزيد من الأمن والازدهار في المنطقة.

وشددا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات.