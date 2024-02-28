 أسر المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس تنظم مسيرة من حدود غزة إلى القدس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أسر المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس تنظم مسيرة من حدود غزة إلى القدس

غزة-د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 11:37 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 11:37 ص

تنظم أسر المحتجزين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة، مسيرة من كيبوتس "رعيم" الحدودي مع القطاع، إلى القدس، تحت شعار "متحدون لتحرير الرهائن".

ومن المقرر أن تصل المسيرة إلى المدينة يوم السبت المقبل، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

وتتجه المسيرة أولا اليوم إلى مدينة "سديروت"، حيث تقام مراسم تضامن عند مركز الشرطة الساعة الرابعة والنصف بعد العصر.

وبعد ذلك ستتوجه المجموعة سيرا على الأقدام إلى مدينة "كريات جات" حيث تقضي الليلة الأولى.

وغدا الخميس، تسير المجموعة من "كريات جات" إلى مدينة "بيت جبرين"، قبل مواصلة طريقها إلى مدينة "بيت شمش"، حيث تقام مراسم هناك في المساء.

وفي صباح الجمعة، تنظم المجموعة "مسيرة أوسع نطاقا" تضامنا مع الجنود الإسرائيليين، المحتجزين كرهائن، في غزة.

وسيقضي المشاركون في المسيرة الليل في كيبوتس "تسورا"، ثم يتوجهون إلى القدس.

وسيتم إقامة مسيرة مساء السبت المقبل في ميدان باريس بالمدينة.


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