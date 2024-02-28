ضبطت سلطات دبي بالإمارات شحنتي مخدرات تزنان أكثر من 26 كيلو جرام من "الماريجوانا" مهربة في أكياس من البصل الأحمر.



وقال محمد السويدي مدير مركز جمارك قرية الشحن في جمارك دبي إن ضباط التفتيش الجمركي بدبي اشتبهوا في شحنة أكياس من "البصل الأحمر" قادمة جوا من دولة أفريقية، فتم اخضاعها للفحص الدقيق بجهاز الكشف بالأشعة السينية، ليتبين من خلال قراءة وتحليل الصور وجود كثافات مختلفة، وبتفتيش الشحنة اكتشف الضباط أنها تحتوي على 85ر14 كيلو جرام من مادة الماريجوانا المخدرة.



وتابع أنه بعد مرور عدة ساعات، وصلت شحنة أخرى كانت في جدول الرحلات القادمة من نفس الدولة الإفريقية وبنفس وصف البضاعة المضبوطة (أكياس البصل الأحمر)، ولكن باختلاف اسم المصدر والتوقيت الزمني، وعند فحص الشحنة أثناء وصولها تم تمريرها بجهاز الكشف بالأشعة السينية، ليكتشف ضباط جمارك دبي أنها تحتوى على 6ر11 كيلو جرام من مادة الماريجوانا المخدرة.



وأضاف السويدي:تم التعامل مع الشحنتين والمواد المخدرة ومحضر الضبط وفق القواعد بالإحالة إلى القيادة العامة لشرطة دبي.



وذكر أن جمارك دبي وصلت لقدرات متميزة في حماية المنافذ الجمركية بالإمارة من تهريب المواد الممنوعة و المقيدة" مشيرا إلى أنها تضم أجهزة فريدة ونوعية، تستطيع مسح الشحنات والبضائع بالأشعة السينية وغيرها من الأجهزة الداعمة لعمليات التفتيش الجمركي، لكشف محتوياتها بدقة.