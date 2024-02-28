 لبنان.. غارة إسرائيلية تباغت شابين أثناء بث مباشر على تيك توك (فيديو) - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لبنان.. غارة إسرائيلية تباغت شابين أثناء بث مباشر على تيك توك (فيديو)

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 8:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 8:19 م

انتشر مقطع فيديو، يوثّق لحظة وقوع غارة إسرائيلية على لبنان، أثناء بث مباشر على منصة تيك توك بين شابين.

وكان الشابان يتحدثان في بث مباشر، قبل أن تقطعه غارة إسرائيلية على بلدة صدّيقين جنوبي لبنان.

وانتابت الشاب الذي وقعت الغارة في محيط منزله، لحالة من الفزع والرعب، وهرول للخروج من المنزل على وقع الصدمة.


وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر الماضي، توترا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.


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