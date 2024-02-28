زيلينسكي يحصل على دعم دول البلقان لخطته للسلام

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حصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على مزيد من الدعم لخطته للسلام من المشاركين في قمة "أوكرانيا – جنوب شرق أوروبا" التي تستضيفها العاصمة الألبانية تيرانا اليوم الأربعاء.



وقال الإعلان المشترك الذي تم نشره اليوم الأربعاء إن " العدوان العسكري لروسيا ضد أوكرانيا يظل التهديد الأكبر للأمن الأوروبي والسلام الدولي".

كما وقع على الإعلان الرئيس الصربي الموالي لروسيا ألكسندر فوتشيتش.

كما تعهد المشاركون في القمة بالمشاركة في قمة للسلام تعتزم كييف عقدها في سويسرا في الربيع. وتستهدف القمة مناقشة تنفيذ خطة السلام التي اقترحها زيلينسكي في عام 2022. وترتكز خطته على الانسحاب الكامل للقوات الروسية وتقديم تعويضات وإجراء محاكمات لمرتكبي جرائم الحرب.

وأضاف الإعلان "ندين بشدة اعتزام الاتحاد الروسي إجراء انتخابات رئاسية في المناطق المحتلة من أوكرانيا، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وكان من بين الموقعين على الإعلان في تيرانيا رؤساء كوسوفو ومولدوفا ومقدونيا الشمالية ورؤساء حكومات ألبانيا والبوسنة والهرسك وبلغاريا وكرواتيا ورومانيا.