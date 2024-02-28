مقتل سوري في احتجاجات مناهضة للنظام جنوب البلاد

قُتل مواطن سوري، اليوم الأربعاء، برصاص القوات السورية خلال احتجاجات مناهضة للنظام في مدينة السويداء جنوب البلاد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن في بيان صحفي ، إن "مواطنا (54 عاماً) قُتل بعد إصابته اليوم برصاصة في الصدر أثناء تواجده مع المتظاهرين في محيط صالة السابع من نيسان استنكاراً ورفضا للتسوية التي تجريها أجهزة النظام الأمنية مرددين هتافات مناهضة للنظام ومنددة بتلك التسوية وتطالب بالحرية".

وأشار إلى أن القتيل يعد الأول في الاحتجاجات السلمية في السويداء، لافتا إلى حالة من الاستنفار الشديد في المدينة وسط دعوات لعدم الانجرار لردود فعل عشوائية.