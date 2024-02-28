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أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة مع تراجع مخزونات الديزل والبنزين، خلال الأسبوع الماضي

وذكرت الإدارة أن المخزون ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 23 فبراير الحالي بمقدار 2ر4 مليون برميل، إلى 2ر447 مليون برميل. كما ارتفع الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بمقدار 740 ألف برميل إلى 3ر360 مليون برميل.

في الوقت نفسه، ارتفع مخزون النفط في مجمع مستودعات كوشينج الرئيسي في ولاية أوكلاهوما بمقدار 46ر1 مليون برميل إلى 31 مليون برميل.

في المقابل تراجع مخزون البنزين بمقدار 83ر2 مليون برميل إلى 2ر244 مليون برميل، في حين تراجع مخزون الديزل بمقدار 510 آلاف برميل إلى 1ر121 مليون برميل.

وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى ارتفاع معدل استغلال الطاقات التشغيلية للمصافي الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بمقدار 9ر0 نقطة مئوية إلى 5ر81% .