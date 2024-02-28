انخفاض معدل الخصوبة في كوريا الجنوبية لمستوى قياسي جديد

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء انخفاض معدل الخصوبة لمستوى قياسي جديد بلغ 65ر0 خلال الربع الرابع من عام 2023، مما يعمق من المشاكل الديموغرافية في الدولة التي تعاني من ارتفاع أعمار سكانها السريع وانخفاض معدل المواليد .

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن بيانات مركز الإحصاء أظهرت أن متوسط عدد الأطفال المتوقع أن تنجبهم سيدة خلال حياتها بلغ 65ر0 خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر الماضيين، مقارنة بـ 05ر0 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتعد هذه أقل قراءة ربعية لمعدل الخصوية يتم تسجيلها، كما أنه أقل من معدل 1ر2 ولادة لكل سيدة وهو المعدل اللازم للحفاظ على عدد سكان مستقر بدون الهجرة.

كما انخفض معدل الخصوبة الإجمالى بالنسبة لعام 2023 إلى 72ر0، مقارنة بـ 78ر0 خلال عام 2022.

وقال مسؤول " يبدو أن انخفاض معدل الخصوبة نجم عن تراجع عدد الزيجات بصورة كبيرة خلال جائحة كورونا".

وتراجع عدد المواليد خلال عام 2023 بنسبة 7ر7% ليصل لأقل عدد على الإطلاق بلغ 229 ألفا و970 رضيعا خلال عام 2023.

وتعاني كوريا الجنوبية من انخفاض في عدد المواليد بصورة مستمرة على مدار الأعوام الماضية، ليتراجع إلى أقل من 400 ألف رضيع لأول مرة خلال عام 2017، كما انخفض بصورة أكبر إلى أقل من 300 ألف خلال عام 2020 وأقل من 250 ألفا خلال 2022.