فوز طلاب الثانوية العامة ببني سويف بالمركز الثاني بمسابقة أوائل الطلبة

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الطلاب الفائزين في نهائيات مسابقة أوائل الطلبة للشهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية الذين بلغ عددهم 6 طلاب.

وكانت المسابقة أجريت بمبنى الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، حيث حصل طلاب المحافظة على المركز الثاني، والذين تم تكريمهم بمقر وزارة التربية والتعليم، متمنيًا لهم مزيد من التفوق، موجها التهنئة لهم ولأسرهم، ومعلميهم، ومشرفيهم، ووكيل وزارة التربية والتعليم هاني عنتر، وكل قيادات المديرية.

من جانبه أعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عن سعادته بتهنئة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، ومتابعته لمستجدات المسابقة أولًا بأول وإتاحة كل أوجه الدعم الممكنة.

وأشار "عنتر"، إلى تفاصيل المسابقة التي يتم تنظيمها تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني، من خلال الإدارة العامة للتعليم الثانوي، وهي مسابقة لأوائل الطلبة بمرحلة الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي على مستوى المدارس الثانوية العامة الرسمية بالجمهورية للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم العام والإدارة المركزية لتطوير المناهج، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وتم تنفيذ مسابقة أوائل الطلبة بالمقر الرئيسي باتحاد الطلاب بالعجوزة، حيث تم تقسيم المديريات إلى خمس قطاعات على النحو التالي:

القطاع الأول ويشمل مديريات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والشرقية والغربية).

القطاع الثاني ويشمل مديريات (الإسكندرية، ومرسى مطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط).

القطاع الثالث يشمل مديريات (الدقهلية، والإسماعيلية، وبور سعيد، والسويس، وشمال سيناء وجنوب سيناء).

القطاع الرابع ويشمل مديريات (بنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والفيوم والوادي الجديد ).

القطاع الخامس يشمل مديريات (قنا، والأقصر، وأسوان، وسوهاج، البحر الأحمر).