مستشار رئيس فلسطين: على حماس معالجة أخطاء ارتكبتها في حق شعبنا ونفسها

قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، إن مهمة الحكومة هي مساعدة الرئيس في إدارة شئون البلاد بمختلف القطاعات.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «الحدث»، مساء الأربعاء، أن السياسة هي شأن منظمة التحرير الفلسطينية.

وتابع: «إذا (حركة) حماس تقبل بهذه الحكومة أهلًا وسهلًا.. إذا لا تقبل أيضًا أهلًا وسهلًا.. الحكومة ليست من شأن حماس ولا من شأن غيرها».

واعتبر أنّ حماس عليها أن تصرف الوقت الطويل في معالجة أخطاء قال إنها ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني وبحق نفسها على مدى 17 سنة.

وتابع: «(هذه الأخطاء) بدأت بالانقلاب الأسود الذي جرّنا إلى كل هذه الويلات التي نعاني منها الآن عام 2007 وصولًا إلى هذه الحالة المزرية التي يعيشها الشعب الفلسطيني».



