 رجال الإنقاذ في باكستان يجلون الآلاف من بلدة ساحلية غمرتها الأمطار - بوابة الشروق
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رجال الإنقاذ في باكستان يجلون الآلاف من بلدة ساحلية غمرتها الأمطار

د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 2:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 2:07 م


يسعى رجال الإنقاذ في باكستان، اليوم الأربعاء، إلى إجلاء الآلاف من بلدة ساحلية بعدما غمرت أمطار غزيرة المنطقة.

وقال متحدث باسم السلطات المحلية لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إنه تم نقل حوالي عشرة آلاف شخص من مدينة "جوادار" في جنوب غرب البلاد، بالقرب من حدود البلاد مع إيران، إلى موقع آمن.

ويشارك الجيش ووكالات إنقاذ وقوات شبه عسكرية في مهمة الإجلاء. ولم ترد تقارير بعد عن سقوط ضحايا ولا مصابين.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية في باكستان أن هذه أشد أمطار غزيرة تسقط على المنطقة، منذ حوالي 15 عاما.

وأضاف أنه "من المتوقع سقوط المزيد من الأمطار، على البلدة اعتبارا من بعد غد الجمعة" قائلا إنه من الواضح أن تغير المناخ وراء سقوط الأمطار الغزيرة بشكل غير عادي.

وتابع: "مثل هذه الأمطار الغزيرة في الشتاء، أمر غير معتاد في هذا الجزء من العالم".

ومن المتوقع استمرار هطول أمطار خلال الأيام المقبلة.


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