قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت، إنّ قواتهم تدفع أثمانًا باهظة خلال حرب غزة.

وادعى خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنّ قواتهم تحمل ثِقلًا لتحقيق أهداف الحرب ومنع التهديدات التي قد يتعرضون لها سواء من غزة أو لبنان أو الضفة الغربية.

وزعم أنهم قادرون على تحقيق الانتصار في الحرب، معتبرًا أن هناك حاجة لإطالة مدة الخدمة العسكرية سواء للجنود النظاميين أو جنود الاحتياط.

ونوه بأنّهم يواجهون تحديًّا كبيرًا، وأنهم اصطدموا به بشكل لم يعرفونه منذ 75 سنة، معتبرًا أنهم بحاجة لاتخاذ قرارات غير مسبوقة لتحقيق أهدافهم.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وحدّد جيش الاحتلال أهدافًا ثلاثة معلنة للحرب، وهي القضاء التام على حركة حماس واستعادة الأسرى وإزالة أي مصادر للتهديد من القطاع (وتحديدًا إطلاق الصواريخ).

إلا أن جيش الاحتلال فشل في تحقيق أي من أهدافه، فيما يتوحش في ارتكاب المجازر ضد المدنيين مُخلفًا نحو 30 ألف شهيد بجانب آلاف المفقودين وعشرات الآلاف من الجرحى.