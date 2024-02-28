اتفقت شركة والت ديزني الأمريكية وريليانس إندستريز ليمتد الهندية على إقامة شركة مشتركة بقيمة 5ر8 مليار دولار لتضح أنشطة وأصول الشركتين في مجال البث الرقمي المباشر والتلفزيوني في الهند.

ووفقا للاتفاق الذي تم إعلانه اليوم الأربعاء سيتم دمج شركة فياكوم 18 الموجود مقرها في مدينة مومباي الهندية مع شركة ستار إنديا برايفت ليمتد الهندية التابعة لمجموعة ديزني.

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ريليانس ستمتلك 16% من أسهم المشروع الجديد في حين ستمتلك فياكوم18 حصة 47% منه وديزني 37% من أسهمها. ويمكن أن تساهم ديزني ببعض أصولها الإعلامية الأخرى في المشروع الجديد. ومن المتوقع اتمام الصفقة خلال الربع الأخير من 2024 أو في الربع الأول من 2025.

وقال بوب أيجار الرئيس التنفيذي لشركة ديزني في بيان إن "ريليانس لديها فهم عميق للسوق الهندية والمستهلكين، وعملنا معا سيخلق واحدة من الشركات الرائدة في مجال الإعلام".

وقالت الشركتان إن الصفقة ستؤدي إلى إنشاء واحدة من أكبر شركات التلفزيون ومنصات البث الرقمي للترفيه والرياضة في الهند، وتضم اصولا إعلامية ورياضية بارزة منها مشاهدة الأحداث المرتقبة من خلال جيو سينما وهوتستار. وستصل الشركة الجديدة إلى أكثر من 750 مليون مشاهد في مختلف أنحاء الهند.