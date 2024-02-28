 الخارجية الروسية: موسكو تراقب عن كثب الاستعدادات العسكرية الألمانية وسترد بشكل مناسب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الروسية: موسكو تراقب عن كثب الاستعدادات العسكرية الألمانية وسترد بشكل مناسب

موسكو (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 3:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 3:03 م

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تراقب عن كثب الاستعدادات العسكرية الألمانية ضدها، وقالت إن موسكو "سترد بشكل مناسب" على جميع الإجراءات.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، "نراقب نمو المشاعر العسكرية في ألمانيا بتحريض من أعلى قيادة عسكرية في ألمانيا الحديثة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وتابعت: "يتم مرة أخرى إدخال الفرضية حول الصدام العسكري الوشيك مع روسيا، كما يصوغونها في الوعي العام".

وأضافت زاخاروفا "نحن نراقب بعناية الاستعدادات العسكرية الألمانية، الموجهة في المقام الأول ضد بلادنا".

وأكدت زاخاروفا أن "جميع الإجراءات التي اتخذتها ألمانيا بالفعل من الناحية العملية ستلقى الرد المناسب".


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