ارتفاع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في اليابان بأكثر من التقديرات

أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفاع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في اليابان خلال ديسمبر الماضي بأكثر من التقديرات الأولية.

وارتفع المؤشر الذي يقيس النشاط المستقبلي للاقتصاد إلى 2ر110 نقطة مقابل 1ر108 نقطة خلال نوفمبر الماضي، في حين كانت القراءة الأولية للمؤشر خلال ديسمبر الماضي 110 نقاط.

ووصل المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2022 عندما سجل 6ر110 نقطة.

وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس حالة النشاط الاقتصادي الحالي خلال مايو الماضي إلى 8ر133 نقطة وهو أقل مستوى له منذ 4 أشهر، مقابل 2ر114 نقطة خلال أبريل الماضي.

وارتفع مؤشر التآخر الاقتصادي الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية إلى 1ر106 نقطة خلال مايو الماضي مقابل 5ر105 نقطة خلال الشهر السابق، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2020.