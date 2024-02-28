تتوالى الأدلة خلال التحقيقات على فشل وتراخي جيش الاحتلال الإسرائيلي في استعداداته قبيل أحداث ٧ أكتوبر، انطلاقة عملية طوفان الأقصى، ومن أحدث تلك الأدلة تبين أن عدد حراسات الاحتلال عند حدود غزة لم تتجاوز الـ٦٠٠ جندي.



وذكرت القناة ١٣ العبرية، أن الـ٦٠٠ جندي تم التغلب عليهم بسهولة يوم الهجوم، إذ هاجمت المقاومة الفلسطينية بـ٣٠٠٠ مقاتل عبر الحدود بين غزة والأراضي المحتلة.



وأوضح التقرير أن الجنود الإسرائيليون كانوا غير مستعدين تدريبيا، إذ كانوا مدربين على صد الهجوم من محوري اختراق فقط، بينما هاجم المقاومون من ٦٠ نقطة مختلفة.



وتابع التقرير أن خطط الجنود الحراس كانت معتمدة على معلومات تفيد بإمكانية هجوم المقاومين بأعداد صغيرة ولم يكن في توقعهم حجم القوات المهاجمة الكبير.



يأتي التقرير المذكور بعد يوم من كشف وسائل إعلام عبرية عن علم الاستخبارات الإسرائيلية بتفعيل مئات المقاومين الفلسطينيين شرائح اتصال إسرائيلية فجر يوم الهجوم، ومع ذلك لم تتخذ القوات الإسرائيلية استعداداتها.