توفي اللورد جاكوب روتشيلد، الممول وعميد عائلة روتشيلد المصرفية، عن عمر يناهز 87 عامًا، وفي بيان يوم الاثنين، وصفت عائلته اللورد روتشيلد بأنه "ذو حضور بارز في حياة الكثير من الناس".



بدأ حياته المهنية في بنك العائلة NM Rothschild & Sons، قبل أن يبدأ صندوق إدارة الثروات الخاص به. وكان معروفًا أيضًا بأعماله الخيرية.



أشهر الأسر المصرفية الأوروبية، التي مارست لمدة 200 عام تأثيرًا كبيرًا على التاريخ الاقتصادي، وبشكل غير مباشر، على التاريخ السياسي لأوروبا، بحسب الموسوعة البريطانية، وهو ما جعلها عرضة لنظريات المؤامرة، التي نبرزها في التقرير التالي.



السيطرة على الطقس



في مارس 2018، رد أحد المشرعين في واشنطن على تساقط الثلوج لفترة وجيزة بنشر مقطع فيديو يتبنى فيه نظرية المؤامرة القائلة إن عائلة روتشليد يتحكمون في الطقس.



وقال في مطقع فيديو: "يا رجل، بدأ الثلج يتساقط من العدم هذا الصباح يا رجل. من الأفضل أن تنتبهوا إلى التحكم في المناخ، يا رجل، هذا التلاعب بالمناخ". وتستمر العاصمة في الحديث عن "نحن مدينة مرنة". و"هذا نموذج يعتمد على سيطرة عائلة روتشيلد على المناخ لخلق كوارث طبيعية يمكنهم دفع ثمنها لامتلاك المدن، يا رجل. احرص".



وحسب واشنطن بوست، يعتقد أيضًا أن عائلة روتشيلد، التي تعمل بالتعاون مع عائلة روكفلر، لديها تكنولوجيا للتلاعب بالطقس، على سبيل المثال، عن طريق التسبب في عواصف غريبة تعيث فسادًا في الناس والمزارع والماشية.



كما انتشر ادعاء أيضا بأن العائلة هي دمية في يد المؤسسات المالية العالمية، بحسب الموسوعة البريطانية، لم يثبت صحية أي من هذه الادعاءات.



عائلة روتشيلد هي عائلة مصرفية أوروبية مشهورة تنحدر من ماير أمشيل روتشيلد، وهو مصرفي يهودي من القرن الثامن عشر عاش في فرانكفورت، ألمانيا، و تعرضت العائلة مرارًا وتكرارًا على مر السنين لنظريات مؤامرة متزعم أنهم يتلاعبون سرًا بالأحداث العالمية لصالحهم.