فتح: إسرائيل كانت على علم بأحداث 7 أكتوبر قبل حدوثها واستدرجت حماس إليها

قال جمال نزال المتحدث باسم حركة فتح، إن إسرائيل تستخدم كل الوسائل التكتيكية والاستراتيجية حتى الوصول إلى مرحلة يستطيع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يتوجه من خلالها إلى الانتخابات ويحقق الفوز.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن الهدف الكبير لنتنياهو هو البقاء في السلطة لأكبر مدّة ممكنة، مؤكدا أن هذه الحرب سُمح بها من الأساس من قِبل إسرائيل واستدرجت حركة حماس إلى 7 أكتوبر لأن إسرائيل لديها أهداف تبحث عن تحقيقها.

وأوضح أنّ إسرائيل كانت تعلم بـ7 أكتوبر قبل وقوعه، فأغمضت عيناها وسمحت لهذا الهجوم بأن يحدث، مشيرًا إلى أن نتنياهو تمنَّع في السماح بإجراء تحقيقات حول 7 أكتوبر، وأناط مسئولية التحقيقات لمكتبه، فأصبح هو الخصم والحكم.

ونوه بأن إسرائيل تهدف إلى إطالة أمد هذه المواجهة التي لا تكلفها أي شيء - وفق تعبيره، لافتًا إلى أن إسرائيل فقدت في غزة منذ 27 أكتوبر 2023 - تاريخ بدء الهجوم البري - أقل من 400 عسكري، في حين خسرت في عام 1982 ضد قوات حركة فتح في لبنان نحو 700 عسكري خلال مواجهة استمرت 88 يومًا.

وشدد على أن إسرائيل تعتبر نفسها في نزهة خلال حرب غزة، في حين خسرت الكثير خلال مواجهة حزب الله وكذلك إيران، لكنها تعتبر ما يحدث في غزة تدريبا.

وأفاد بأن حركة حماس عبارة عن مجموعة مسلحين نجحت في خلق كمائن واستهداف جنود إسرائيليين وقاتلوا بشجاعة، لكن في الأخير تظل الحركة بالنسبة لإسرائيل "ذوبعة فنجان"، وفق تعبيره.