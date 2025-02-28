التعليم: فتح باب التقديم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية الدولية IPS - ELS

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقديم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 / 2026 بالمدارس الحكومية (الرسمية/ المصرية) الدولية "IPS - ELS" في الفترة من غد السبت 1 مارس وحتى الاثنين 31 مارس.
وذلك عبر الرابط التالي: