الصين تتوعد بالرد على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة

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توعدت الصين بالرد على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كشف النقاب عن رسوم جمركية إضافية تستهدف الواردات الصينية للولايات المتحدة، مما يزيد من مخاطر اتساع دائرة التوترات بين أكبر نظامين اقتصاديين في العالم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متحدث باسم وزارة التجارة الصينية قوله اليوم الجمعة إنه "إذا ما أصرت الولايات المتحدة على المضي في هذا المسلك، سوف ترد الصين بكافة الإجراءات الضرورية لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".

وردا على حزمة الرسوم الجمركية الأمريكية السابقة، كانت وزارة التجارة الصينية قد تعهدت باتخاذ إجراءات "مماثلة".

ويأتي رد بكين بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي عن فرض رسوم جمركية إضافية على الصين بقيمة 10% اعتبارا من 4 مارس المقبل.