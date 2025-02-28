أبو الغيط يهنئ نواف سلام بحصول حكومته على ثقة البرلمان اللبناني

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن التهنئة لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بمناسبة حصول حكومته علي ثقة مجلس النواب اللبناني، متمنيا له النجاح في تنفيذ الأهداف المهمة التي تضمنها البيان الوزاري للحكومة.

وأوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، أن أبو الغيط اعتبر أن الثقة التي حصلت عليها الحكومة الجديدة تشكل انطلاقة مهمة للعهد الجديد بما يحمله من تطلعات الشعب اللبناني، بعد المرحلة الصعبة التي مر بها خلال السنوات الماضية، والتي أعاقت تنفيذ إصلاحات جوهرية ولم تمكن لبنان من استرداد عافيته بعد.

ونالت حكومة نواف سلام، الثقة في مجلس النواب بحصولها على 95 صوتا، مقابل 12 صوتوا "لا ثقة" وامتناع 4 نواب عن التصويت، وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.