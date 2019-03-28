إحصاء: تراجع عدد الشركات المؤسسة حديثا في ألمانيا خلال عام 2018

كشف المكتب الاتحادي للإحصاء عن تراجع عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها بألمانيا في عام 2018 عما شهدته البلاد في عام 2017.

ووفقا لحسابات المكتب الاتحادي للإحصاء التي تم نشرها اليوم الخميس، فإن عدد الشركات التي تأسست حديثا انخفض بنسبة 3ر1 بالمئة وبلغ 542500 شركة.

وأوضحت بيانات المكتب اليوم، فإن هناك نحو 122700 بين هذه الشركات شكلها القانوني وعدد الموظفين بها يمكن أن يشير إلى أهمية اقتصادية كبرى، ولكن نسبة هذه الشركات تقل عما كانت عليه في عام 2017 بنسبة 2ر2 بالمئة.

يشار إلى أن اتجاه التراجع في تأسيس شركات جديدة بألمانيا يستمر منذ فترة طويلة، لافتا إلى أن الانخفاض التاريخي لمستوى البطالة بألمانيا يعد سببا مهما في ذلك، حيث تراجع عدد الأشخاص الذين يرون أنفسهم مضطرين لتأسيس شركة بسبب نقص الوظائف.