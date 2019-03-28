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عمدة شتوتجارت الألمانية: استخدم وسائل النقل العامة في تنقلاتي الشخصية

(د ب أ)
نشر فى : الخميس 28 مارس 2019 - 12:14 ص | آخر تحديث : الخميس 28 مارس 2019 - 12:14 ص

قال فريتس كون، عمدة مدينة شتوتجارت الألمانية، إنه يقتصر على استخدام وسائل النقل العامة في تنقلاته الشخصية.

وفي أعقاب مؤتمر صحفي عن إصلاح الأجور في اتحاد النقل في شتوتجارت، عاد كون اليوم الأربعاء إلى مبنى البلدية مستقلًا مترو أنفاق المدينة، وقال كون في تلك الأثناء إنه استغنى عن السيارة الشخصية.

وأضاف كون أنه في بعض الأحيان يقوم بتأجير سيارات من مشاركة السيارات، وتابع أنه يستخدم في تنقلاته الرسمية وسائل نقل عامة أو سيارة كهربائية.

يذكر أن السيارة الرسمية لكون هي سيارة سمارت كهربائية كما أنه يمتلك سيارة ليموزين هجين.


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