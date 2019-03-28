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ترامب: سنبرم اتفاقا جيدا للغاية مع الصين

واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 28 مارس 2019 - 4:12 ص | آخر تحديث : الخميس 28 مارس 2019 - 4:14 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستبرم اتفاقا تجاريا "جيدا للغاية" مع الصين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الخميس.


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