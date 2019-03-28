ترامب: سنبرم اتفاقا جيدا للغاية مع الصين

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستبرم اتفاقا تجاريا "جيدا للغاية" مع الصين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الخميس.