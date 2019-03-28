يعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، الجلسة الرابعة للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، بعقد جلستين، يشارك في الجلسة الأولى رجال الاقتصاد والكيانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية، وفي الجلسة الثانية ممثلو المجتمع المدني المصري والشخصيات العامة.