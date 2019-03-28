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اليوم.. خامس جلسات البرلمان للحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية

أ ش أ
نشر فى : الخميس 28 مارس 2019 - 6:26 ص | آخر تحديث : الخميس 28 مارس 2019 - 9:42 ص

يعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، الجلسة الرابعة للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، بعقد جلستين، يشارك في الجلسة الأولى رجال الاقتصاد والكيانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية، وفي الجلسة الثانية ممثلو المجتمع المدني المصري والشخصيات العامة.


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