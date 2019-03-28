الأكثر قراءة
نقابة الممثلين تشطب عضوية خالد أبو النجا وعمرو واكد: «ما فعلاه خيانة للوطن والشعب»
بالفيديو.. مُصلي يحاول الاعتداء على إمام مسجد بالحزام.. والشيخ يركله بقدمه
بدء إجراءات الإفراج عن علاء عبد الفتاح بعد انتهاء مدة عقوبته
القضاء يلغي وقفة احتجاجية للحركة المدنية أمام مجلس النواب: خشية اندساس عناصر إرهابية
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما توقعاتك لمباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك؟
فوز الأهليفوز الزمالكتعادل الفريقين
النتـائـج
تصويت
يعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، الجلسة الرابعة للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، بعقد جلستين، يشارك في الجلسة الأولى رجال الاقتصاد والكيانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية، وفي الجلسة الثانية ممثلو المجتمع المدني المصري والشخصيات العامة.