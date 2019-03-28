أعلنت شركة "إس.إم.أيه سولار تكنولوجي" الألمانية لمعدات الطاقة الشمسية اليوم الخميس تسجيل خسائر صافية خلال العام الماضي بقيمة 175.5 مليون يورو مقابل أرباح قدرها 30.1 مليون يورو في العام السابق.

وبلغت خسارة السهم الواحد خلال العام الماضي 5.06 يورو مقابل أرباح قدرها 0.87 يورو لكل سهم في 2017.

وفي الوقت نفسه بلغت خسائر تشغيل الشركة خلال العام الماضي 69.31 مليون يورو مقابل أرباح تشغيل قدرها 97.3 مليون يورو في العام السابق.

وتراجعت مبيعات الشركة الألمانية خلال العام الماضي إلى 760.9 مليون يورو مقابل 891 مليون يورو في العام السابق، على خلفية تراجع المبيعات في السوق الصينية، مما دفع الشركات الصينية المنافسة إلى زيادة التركيز على الأسواق الخارجية ما أدى إلى تراجع الأسعار العالمية.

وأشارت "إس.إم.أيه" إلى أنها باعت خلال العام الماضي عواكس ضوئية بقدرة 8.5 جيجاوات وات وهو نفس حجم مبيعات العام السابق.

وأضافت أنها تتوقع تحقيق مبيعات خلال الربع الأول من العام الحالي تتراوح بين 160 و170 مليون يورو، مقابل مبيعات قدرها 185.2 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وتتوقع تحقيق خسائر تشغيل خلال الربع الأول بقيمة 5 ملايين يورو، مقابل أرباح تشغيل قدرها 17.5 مليون يورو في العام الماضي.