«تبارك القابضة» تطلب من المجتمعات العمرانية شراء 100 فدان فى توسعات زايد

تعتزم شركة تبارك القابضة التعاقد على أراض جديدة فى توسعات زايد وأسيوط الجديدة، تبعا لتصريحات على الشربانى رئيس مجلس إدارة الشركة.

«تقدمت الشركة بطلب إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتعاقد على شراء 100 فدان فى توسعات زايد، بالإضافة إلى 50 فدانا فى مدينة أسيوط الجديدة» قال الشربانى.

وتمتلك «تبارك القابضة» محفظة أراض تبلغ 4 ملايين متر مربع، تتوزع فى عدة مناطق بالقاهرة والمدن الساحلية، وتضع الشركة مشروع العاصمة الإدارية ضمن خططها المستقبلية، تبعا لتصريحات الشربانى.

وقال إن الشركة ستعلن عن مشروع بمدينة سفنكس الجديدة على مساحة 13000 متر مربع، حيث جار العمل على دراسته لوضع التصميمات التى تناسب السوق المستهدفة.

وتستهدف «تبارك القابضة» حجم مبيعات خلال العام الحالى بمبلغ مليار جنيه بمعدل نمو 20% عن العام الماضى.

وانتهت الشركة من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعها كابيتال إيست بمدينة نصر بإجمالى 500 وحدة وجار إتمام أعمال التشطيبات حاليا لتسليم النصف الثانى خلال العام الحالى كما يتم العمل فى المرحلة الثانية والأخيرة من المشروع وتشمل 1000 وحدة وتتراوح مساحات الوحدات بين 85 إلى 150 مترا وإجمالى استثمارات زادت مع ارتفاع أسعار مواد البناء 1.3 مليار جنيه.

وفيما يخص مشروع رأس سدر منتجع فانتازيا تم الانتهاء من لاند سكيب وإعادة تشطيب المرحلة الأولى بنسبة 75% وتم بناء مبنى استقبال جديد بالفندق وجار أعمال التجديدات كما أنه تم بدء العمل فى مرحلة جديدة ودراسة مجموعة من عروض الشركات الاستشارية الهندسية لوضع تصميم جديد مناسب للفئة المستهدفة والموقع الجغرافى المتميز، وتبلغ التكلفة الاستثمارية الفعلية للمشروع حتى الآن 750 مليون جنيه.