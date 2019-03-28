سلطات المراقبة الجوية في ألمانيا ترفع قيودا كان تم فرضها بعد خلل فني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت سلطات المراقبة الجوية بألمانيا اليوم الخميس الانتهاء من معالجة كافة المشكلات المرتبطة بخلل فني كان استمر على مدار الأيام الماضية.

وتم الليلة الماضية تثبيت إصدار سابق من البرنامج المعيب، ما أتاح للهيئة الألمانية لسلامة الملاحة الجوية رفع القيود التي كانت فرضتها لأسباب تتعلق بالسلامة.

وعلى خلفية الخلل الفني، اضطرت الهيئة منذ الأربعاء من الأسبوع الماضي إلى تقليص قدراتها بـ25% في المناطق المتضررة.

وكانت هيئة سلامة الملاحة الجوية، التي تدير مراقبة الحركة الجوية في أنحاء ألمانيا، ذكرت أن المشكلة موجودة بمركز المراقبة المحلي التابع لها والموجود في لانجن بالقرب من فرانكفورت.

وكان مطار فرانكفورت الأكثر تضرر من الخلل، حيث شهد إلغاء العشرات من الرحلات.