نواب الاتحاد الأوروبي يصوتون على حظر منتجات البلاستيك أحادية الاستخدام

من المتوقع أن يحظر الاتحاد الأوروبي المنتجات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، وهي مشكلة متنامية في محيطات العالم، بعد تصويت من جانب مشرعي التكتل اليوم الأربعاء.

ويستهدف الحظر الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2021، أكثر عشرة منتجات بلاستيكية غير قابلة لإعادة الاستخدام يتم جرفها إلى الشواطئ الأوروبية، شريطة وجود بدائل للمستهلكين.

وعمليا سوف يشمل هذا الحظر منتجات مثل أدوات المائدة البلاستيكية وحاويات الطعام الفوم والماصات.

أما المنتجات الأخرى، فلن يتم حظرها ولكنها سوف تخضع لتصميم ومتطلبات تصنيفية جديدة، إضافة إلى أن المنتجين سوف يخصعون لالتزامات أكثر صرامة خاصة بإدارة النفايات للحد من استخدامها.

وسوف يتعين، على سبيل المثال، على منتجي عبوات المناديل المبللة، إخطار المستهلكين بوجود بلاستيك في المناديل المبللة، وبالخطر الذي ستلحقه بالبيئة إذا لم يتم التخلص منها في سلة مهملات.

ومن ناحية أخرى، سوف يكون منتجو مرشحات التبغ التي تحتوي على البلاستيك عرضة لبرنامج ممتد بشأن مسؤولية المنتجين.

وبالإضافة إلى تجنب انبعاث ملايين الأطنان من ثاني أكسيد الكربون، من شأن إجراءات الاتحاد الأوروبي التي تستهدف أكياس ومنتجات البلاستيك غير القابلة لإعادة الاستخدام تجنب أضرار بيئية تقدر تكلفتها بـ22 مليار يورو (25 مليار دولار)، بحسب المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بالمحيطات، يعد البلاستيك خطرا للغاية نظرا لبطء تحلله ما يعني أنه غالبا ما يتم العثور على آثاره في المخلوقات البحرية مثل سلاحف البحر والحيتان والطيور وكذلك في المأكولات البحرية التي ينتهي بها الحال في السلسلة الغذائية للإنسان.

ويستند هذا التشريع إلى مسودة اتفاق تم التوصل إليها من جانب مفاوضي البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في ديسمبر. ولايزال بحاجة إلى موافقة رسمية من جانب الدول الأعضاء وهو الأمر الذي يعتبر شكليا.