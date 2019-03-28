عبد العال: لا نساوي بين مدتي الرئاسة والبرلمان لتجنب الفراغ الدستوري

قال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إن القاعدة الحاكمة في الدساتير هي عدم المساواة بين مدة الرئاسة ومدة مجلس النواب، تفاديا لوجود فراغ دستورى.

وأضاف خلال جلسة الحوار المجتمعي الاخيرة لمناقشة التعديلات الدستورية في مجلس النواب: "مدة الرئاسة سواء 4 أو 5 أو 6 سنوات، القاعدة الحاكمة لمدة الرئاسة ومجلس النواب دائما أن تبقى أقل أو أزيد من مجلس النواب، لنتجنب أي فراغ دستورى فى السلطتين".

وردا على بعض التحفظات الخاصة بالتمييز الإيجابي للمسيحيين فى البرلمان، قال "القاعدة هى ضمان تمثيل كل الطيف السياسى والمجتمعى"، متسائلا "إزاى أمثلهم؟"، واستطرد "في قاعدة المساواة الحاكمة، وفي قاعدة أخرى هى تمييز الطبقات الجديرة بالحماية والطبقات الضعيفة التى إذا نزلت الانتخابات صعب تمثيلها، والملاحظ فى كل انتخابات لو نزلوا انتخابات تنافسية مش هيمثلوا التمثيل الذى يحفظ حجمهم فى المجتمع".

وأضاف "اليوم أى عمارة فيها قبطى ومسلم، وبالتالى لا بد من تمييزهم تمييز إيجابى، مثل ذوى الإعاقة والمصريين بالخارج أيضا، لابد من التمييز الإيجابى، هذه الطبقات ضعيفة و لابد من تمثيلها، وأنا أتمنى فى يوم من الأيام أن يكون تمثيلهم من خلال انتخابات تنافسية".