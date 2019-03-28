علقت الفنانة إلهام شاهين، على تجربتها في الإنتاج السينمائي وخسارة الأموال في هذه التجربة، قائلة: «كل الفنانين اللي أنتجوا خسروا في السينما، نور الشريف ومحمود حميدة ونجلاء فتحي».

وأضافت خلال تصريحاتها لبرنامج «عين»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء أمس الأربعاء، أن الفنانين الذي أنتجوا في السينما، لم يفكروا من المنظور التجاري، معقبة: «إحنا مش تجاريين ومبنحسبهاش، وبنفكر فنيا، عايزين نعمل أفلام مستوى عالي، عايزين اسم مصر يبقى كبير».

وتابعت: «عايزين القيمة بصرف النظر عن الماديات، لأن القيمة الأدبية أهم من القيمة المادية، وزي ما السينما إديتنا، لازم ييجي وقت نرد الجميل ونرفع اسم مصر في كل المحافل الدولية، وده مش هيحصل عن طريق منتج تاجر، لكن من خلال منتج فنان بيحب بلده بجد».