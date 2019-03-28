باكستان: لن نسمح لأي جماعة إرهابية بالعمل على أراضينا

قال رئيس وزراء باكستان عمران خان، اليوم الخميس، إن بلاده ملتزمة التزامًا راسخًا بعدم السماح لأي جماعة إرهابية بالعمل على أراضيها أو أستخدامها في أي نشاط مسلح داخل أو خارج البلاد.

وذكرت قناة "جيو" الباكستانية، أن خان ترأس أول اجتماع للجنة الأمن الوطني الداخلي في مكتبه، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين.

وقال رئيس الوزراء إن تنفيذ خطة العمل الوطنية المعروفة باسم (NAP) كان الأولوية الأولى للحكومة الحالية لأنها تعكس إرادة الأمة ووثيقة توافق عليها جميع الأطراف السياسية في البلاد.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة بإزالة جميع العقبات التي تحول دون تنفيذ الخطة، لافتًا إلى أن بلاده عانت كثيرًا من الخسائر البشرية والمادية بسبب الإرهاب.